Молниеносная атака и смена позиции: опубликованы кадры работы «Градов» в зоне СВО

В Минобороны показали кадры работы «Градов» в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Из реактивных систем залпового огня по замаскированным в лесу укрепрайонам ВСУ ударили бойцы ДНР.

С помощью беспилотников бойцы ДНР обнаружили замаскированные в лесу укрепрайоны ВСУ и ударили по ним из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Как это было, показали в Минобороны.

После молниеносной атаки боевые расчеты оперативно сменили огневую позицию. В зоне спецоперации РСЗО используют для уничтожения командных пунктов, складов с вооружением и узлов связи, которые находят на далеком расстоянии.

Тема:
Специальная военная операция России
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