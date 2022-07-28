Молниеносная атака и смена позиции: опубликованы кадры работы «Градов» в зоне СВО

Из реактивных систем залпового огня по замаскированным в лесу укрепрайонам ВСУ ударили бойцы ДНР.

С помощью беспилотников бойцы ДНР обнаружили замаскированные в лесу укрепрайоны ВСУ и ударили по ним из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Как это было, показали в Минобороны.

После молниеносной атаки боевые расчеты оперативно сменили огневую позицию. В зоне спецоперации РСЗО используют для уничтожения командных пунктов, складов с вооружением и узлов связи, которые находят на далеком расстоянии.