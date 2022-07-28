Молниеносная атака и смена позиции: опубликованы кадры работы «Градов» в зоне СВО
В Минобороны показали кадры работы «Градов» в зоне СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Из реактивных систем залпового огня по замаскированным в лесу укрепрайонам ВСУ ударили бойцы ДНР.
С помощью беспилотников бойцы ДНР обнаружили замаскированные в лесу укрепрайоны ВСУ и ударили по ним из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Как это было, показали в Минобороны.
После молниеносной атаки боевые расчеты оперативно сменили огневую позицию. В зоне спецоперации РСЗО используют для уничтожения командных пунктов, складов с вооружением и узлов связи, которые находят на далеком расстоянии.
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