Фанаты Шатунова рассказали о нападении на вдову музыканта в Германии

Фанаты скоропостижно скончавшегося певца Юрия Шатунова почтили память умершего на его могиле первого августа на Троекуровском кладбище. Люди принесли белые розы и выпустили в небо белых голубей.

Но почестями дело не закончилось. Именно на этом мероприятии журналистам поклонники творчества артиста рассказали о том, что на его жену Светлану якобы напали в Германии. Эта информация тиражируется в фанатских чатах, однако доказательств и официальных подтверждений этому никаких нет.

«Есть люди, которые приложили к этому руку. Юра 15 лет боролся за свои песни!» — цитирует KP.RU заявление одной из фанаток.

Также поклонники поделились мнением, что для безопасности вдовы покойного певца ее необходимо перевезти в Россию, как и детей, а также рассказали о версии, что Шатунова убили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники Следственного комитета и врачи-эксперты не обнаружили нарушений закона в смерти знаменитого артиста Юры Шатунова.