Отказ: уголовного дела по факту смерти Юры Шатунова не будет

Спустя месяц следователи выяснили точную причину смерти кумира миллионов.

Сотрудники Следственного комитета и врачи-эксперты не обнаружили нарушений закона в смерти знаменитого артиста Юры Шатунова. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

После гибели Шатунова следователи назначили доследственную проверку медикам, пытавшимся спасти певца. Их подозревали в халатности, так как при госпитализации артиста было потеряно 40 минут.

Поклонники Юры Шатунова были уверены, что его можно было спасти: 48-летний артист регулярно занимался спортом, много времени проводил на свежем воздухе и не имел вредных привычек.

Точку в расследовании поставила экспертиза судмедэкспертов. Они определили, что смерть Юры Шатунова наступила из-за инфаркта и разрыва стенок миокарда сразу в двух местах.

«Предварительно причиной смерти сразу был назван инфаркт, но формально без заключения, положенного на бумагу следователь не может вынести постановление об отказе в возбуждении дела. Грубо говоря, остановку сердца может вызвать, например, сильный токсин, поэтому нужно было дождаться результатов исследований», — рассказал источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что день сороковин неожиданно пришел почтить память Юры Шатунова экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, с которым певец вел многолетние суды за авторство песен.