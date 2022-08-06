Хирург Скворцов предупредил о риске преждевременного старения из-за вредных привычек

ТОП-7 вредных привычек, которые приближают старость

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

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Нужно ли рано вставать по утрам? Сколько сахара важно употреблять в сутки?

Старение является естественным и неизбежным процессом в жизни каждого человека. Однако пока одни ищут «эликсир вечной молодости», другие, напротив, не отказывают себе во вредных привычках, тем самым приближая старость. О самых коварных из них рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов.

Движение — это жизнь

Благодаря каждодневной суете наш организм накапливает гормоны стресса. Ежедневно мы проводим большое количество времени за рабочим столом, что делает нас малоподвижными.

«Застой лимфатической системы, который работает как спусковой крючок для каскада инфекционных заболеваний. Болеть часто — это еще и плохо выглядеть, ведь ресурсы организма тратятся на борьбу с инфекцией. А если нет питания — нет и упругости тканей, сухая кожа склонна к появлению морщин», — поясняет Скворцов.

Ни в одном глазу

Еще одной плохой привычкой является отсутствие правильного режима дня и нормального сна.

«Во сне организм отдыхает, что не совсем правильно. В состоянии сна растраченные ресурсы накапливаются, и все клеточные поломки устраняются — важная и кропотливая работа», — говорит хирург.

Сладкая жизнь

Сахар несет определенный для организма человека. Также он провоцирует снижение коллагена и эластина, ответственных за упругость кожи. В результате кожа становится тусклой, появляются морщины, снижается эластичность.

Бесконечные диеты

Бесконечные эксперименты над своим организмом не только не приводят к нужным результатам, но, наоборот, усугубляют проблему, утверждает врач.

«Обезжиренные диеты препятствуют усвоению кальция, а это чревато для костей, обеспечивающих красивую осанку, крепкие зубы и здоровые коленные суставы. Сейчас многие придерживаются веганских диет, что также является индивидуальным вопросом, ведь растительные белки не обеспечивают в полной мере организм строительным материалом», — поясняет эксперт.

Просто бомба

Взрывная психика является плохой особенностью. Постоянная импульсивная реакция, травмирует психику и влечет за собой другие негативные привычки, такие как курение, употребление алкоголя и заедание стресса. Они могут создать отеки, ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Звездная болезнь

Люди, которые любят погреться на солнце или в солярии игнорируют вопрос влияния жесткого ультрафиолетового излучения на кожу.

«Модное веяние никакого отношения к здоровью не имеет: для выработки витамина D достаточно пребывание на свежем воздухе в течение 15 минут», — утверждает врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

Между тем, повышенное воздействие солнечных лучей вызывает потерю жидкости. Для выработки кожей эластина и гиалуроновой кислоты влага очень необходима.

Поход к врачу

В текущее время государством разработаны все меры для простого и легкого прохода диспансеризации. Большинство осложнений появляется в результате откладывания похода к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что диетолог назвала идеальные продукты для перекуса на работе.

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