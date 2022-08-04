Вдова, дети или Разин: кому достанутся все песни Юры Шатунова

При жизни за композиции артиста безуспешно боролся его бывший продюсер. Чем закончилась эта война?

Автор самых известных песен группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов рассказал, что новым владельцем песен стала вдова певца Юрия Шатунова.

«Да. Но она может стать правообладателем только спустя полгода после смерти по закону. Это мое решение осознанное», — рассказал он в эфире МУЗ-ТВ.

Но в пресс-службе продюсера Андрея Разина сообщили, что правообладателем является американский лейбл World Media Alliance. По словам Кузнецова, компания получила права незаконно, так как композитор не подписывал договор.

Бывший директор певца Аркадий Кудряшов подтвердил, что все песни принадлежат семье артиста. Он отметил, что для вступления в наследство есть шесть месяцев.

Шатунов умер от обширного инфаркта 23 июня. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Артиста доставили в больницу подмосковного Домодедово, но медики не смогли его спасти. Певцу было всего 48 лет. Часть его праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другая же была отправлена в Германию, где артист жил со своей семьей.

Как ранее писал 5-tv.ru, фанаты Шатунова рассказали о нападении на вдову музыканта Светлану в Германии.