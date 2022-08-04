Вдова Юры Шатунова получит права на все его песни

Вдова, дети или Разин: кому достанутся все песни Юры Шатунова

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Умер Юра Шатунов

При жизни за композиции артиста безуспешно боролся его бывший продюсер. Чем закончилась эта война?

Автор самых известных песен группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов рассказал, что новым владельцем песен стала вдова певца Юрия Шатунова.

«Да. Но она может стать правообладателем только спустя полгода после смерти по закону. Это мое решение осознанное», — рассказал он в эфире МУЗ-ТВ.

Но в пресс-службе продюсера Андрея Разина сообщили, что правообладателем является американский лейбл World Media Alliance. По словам Кузнецова, компания получила права незаконно, так как композитор не подписывал договор.

Бывший директор певца Аркадий Кудряшов подтвердил, что все песни принадлежат семье артиста. Он отметил, что для вступления в наследство есть шесть месяцев.

Шатунов умер от обширного инфаркта 23 июня. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Артиста доставили в больницу подмосковного Домодедово, но медики не смогли его спасти. Певцу было всего 48 лет. Часть его праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другая же была отправлена в Германию, где артист жил со своей семьей.

Как ранее писал 5-tv.ru, фанаты Шатунова рассказали о нападении на вдову музыканта Светлану в Германии.

Тема:
Умер Юра Шатунов
1 авг
Фанаты Шатунова рассказали о нападении на вдову музыканта в Германии
1 авг
Отказ: уголовного дела по факту смерти Юры Шатунова не будет
1 авг
«Изменил всю его жизнь»: Разин почтил память Юры Шатунова на сороковины
1 авг
Прямая трансляция с панихиды на 40-й день со смерти Юры Шатунова
31 июл
Море белых роз и последний стих: как выглядит могила Шатунова накануне сороковин
28 июл
У Юрия Шатунова после смерти обнаружились долги
28 июл
Максимум, год-полтора: что показали результаты вскрытия Юры Шатунова
26 июл
Стало известно, почему Юра Шатунов не перевозил семью из Германии на родину
26 июл
Шатунов получал угрозы от Разина незадолго до смерти: «В порошок сотру!»
23 июл
Кто бы мог подумать: чьими голосами Шатунов пел на своих концертах
+29° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 августа

Последние новости

18:45
Ураган и проливные дожди надвигаются на Юг и Сибирь России
18:41
В России хотят создать госсервис для заверения электронной переписки
18:39
В Кремле не исключили объединение прямой линии Путина с пресс-конференцией
18:31
Первый рок-концерт для защитников Донбасса провели в Мариуполе
18:26
Пострадавшую от укуса обезьяны девочку выписали из больницы в Подмосковье
18:10
Вдова, дети или Разин: кому достанутся все песни Юры Шатунова

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Ад в Донецке: в центре города женщину и ее внучку разорвали на части снаряды ВСУ
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год