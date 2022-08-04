Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Легкомоторный самолет упал возле острова Котлин в Финском заливе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 60

На борту частного воздушного судна находился его предполагаемый владелец.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Легкомоторный самолет Piper потерпел крушение возле острова Котлин в Финском заливе.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту находился один пилот, он же, предположительно, владелец самолета. При падении мужчина не пострадал.

«Человек был один, взлетел с частного аэродрома в Кронштадте. Просто проверял самолет, делал облет. Пытался, вернее. Не получилось», — сообщил представитель спасательной станции.

Легкомоторный самолет упал возле острова Котлин в Финском заливе

1/4

5-tv.ru

2/4

5-tv.ru

3/4

5-tv.ru

4/4

5-tv.ru

В конце июля легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области. Двухместное воздушное судно SportCruiser поднялось в небо с аэродрома Новинки, в кабине находился один пилот — 45-летний житель Москвы. При падении самолет затонул, мужчина не пострадал.

 

Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении вертолета Robinson на Камчатке. На борту находился чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский и двое его пассажиров. Все трое погибли.

+29° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
60.26
0.02 61.09
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 августа

Последние новости

21:46
Пьяная жительница Бурятии вызвала пожарных, чтобы они потушили ее гнев
21:35
Баскетболистку Грайнер приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков
21:23
Пучков о блокировке YouTube-канала: «Это не канал удалили, это меня удалили»
21:14
Под нецензурную брань мужчина по проводам перебрался между домов в Петербурге
20:58
Николаевский губернатор вслед за четой Зеленских устроил «модную» фотосессию
20:43
США перестали поставлять для российских детей жизненно важный препарат

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Сатановский пророчит Зеленскому смертную казнь: «Лучшее, на что может надеяться»
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год