Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Молодая жена Петросяна Брухунова показалась в соцсетях в обнаженном виде

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 702

Теперь загар на теле знаменитости точно ляжет равномерно, но что об этом думают подписчики?

Фото, видео: Instagram* / petrosyanevgeny; Instagram* / bruhunova

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Супруга юмориста Евгения Петросяна продолжает шокировать поклонников новыми публикациями в микроблоге. На этот раз Татьяна Брухунова вышла на связь с аудиторией, расслабившись на солнечном пляже. Соцсети 33-летней девушки теперь пестрят красочными кадрами, ведь улыбчивая красавица наконец выбралась в семейный отпуск вместе с мужем.

Однако, именно новое видео Брухуной очень впечатлило поклонников. Видимо, теплые солнечные лучи приятно вскружили ей голову, и звезда собралась позагорать совершенно обнаженной. Абсолютно нормальное явление на пляже, но стоит ли в таком виде показываться на многотысячную аудиторию? Судя по всему, новоиспеченную супругу юмориста ничуть не смущают голые плечи и часть груди в кадре. Возможно, конечно, что жена Петросяна надела купальник без лямок, но следов его на видео не видно.

Помимо этого назревает и другой вопрос. Действительно ли равномерный загар стал причиной пребывания Татьяны на пляже без одежды? Как рассказывала сексолог Ольга Кетоева, поведение Брухуновой демонстрирует ее сексуальную неудовлетворенность. По ее мнению, это вполне ожидаемо, ведь в 76-летний Петросян уже не обладает такой огромной энергией, как его молодая возлюбленная.

После заявления о свадьбе юмориста и его помощницы, на Татьяну Брухунову полетело много негатива со стороны поклонников артиста. Больше всего зрителей смущала разница в возрасте избранников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молодую супругу Петросяна завалили нескромными вопросами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.26
0.02 61.09
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа

Последние новости

8:16
Зеленский разругался со своими подчиненными из-за западных денег
8:10
«Думаете, дотянется?» — Захарова подколола «хватающего» Лаврова госсекретаря США
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа
7:55
Это ужас: зрителей «Сватов» возмутила украинизация сериала
7:42
Дурной пример заразителен: депутаты Бундестага ФРГ планируют поездку на Тайвань
7:30
Молодая жена Петросяна Брухунова показалась в соцсетях в обнаженном виде

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Хватило одной искры: почему загорелся склад Ozon в Подмосковье
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год