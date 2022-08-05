Достанется всем: Китай введет санкции против Пелоси и всей ее семьи

Американский политик «навела шороху», посетив Тайвань. В КНР грозят еще более «ужасными последствиями».

Против американского спикера Нэнси Пелоси и ее родственников будут введены санкции. Это решение озвучили в министерстве иностранных дел Китая.

«Пелоси посетила Тайвань несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая», — так звучит официальное заявление ведомства.

Незадолго до этого глава китайского МИДа Ван И назвал поведение Пелоси «вульгарной комедией» и подчеркнул, что провокации США не приведут ни к чему, кроме как к жесткому ответу от Китая.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа (проигнорировав многочисленные предупреждения КНР и требования не вмешиваться в чужую внутреннюю политику). Пекин моментально выразил Вашингтону протест и посоветовал готовиться к ответным мерам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что муж Нэнси Пелоси был задержан за вождение в нетрезвом виде. Однако законы в США оказались поразительно лояльны — супруг спикера «перекинул» штраф в пять тысяч долларов (примерно 300 тысяч рублей) и даже не явился в суд.