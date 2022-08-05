Обвел вокруг пальца: зачем Разин выводил двойника Шатунова на сцену

Продюсер злоупотреблял доверием и публики, и собственных коллег, которым он обязан успехом «Ласкового мая».

Композитор Сергей Кузнецов рассказал, как встретился с двойником Юры Шатунова. К этой истории, конечно же, оказался причастен продюсер «Ласкового мая Андрей Разин. Однажды он привез музыканта в парк имени Горького и предупредил его, что сейчас выступят его ребята. Эти слова насторожили Сергея, ведь его вокалистов тот момент в Москве и в помине не было.

«Я подумал про себя: „Какие ребята? Мои все ребята в Оренбурге“. Объявили группу „Ласковый май“. Выходят на сцену ребята лет по 16. Потом вокалист. Ему лет 13. И фонограмма идет Юры Шатунова, его голос. И все наши песни — „Белые розы“, „Седая ночь“ и другие. Все звучит под фонограмму Юры Шатунова, а на сцене совершенно другой вокалист. Я охренел», — рассказал Курехин на YouTube-канале Андрея Кудрявцева «Званный ужин».

После концерта, по словам музыканта, он подошел к Разину и пытался выяснить, как такое могло произойти. В ответ на это продюсер заявил, что коллективу нужно встать на ноги. И хоть Курехин был против, Разина это не остановило.

«Пришлось терпеть пока. Я был против. Потом он устроил тур по Средней Азии», — заявил Кузнецов.

Сергей Кузнецов — популярный отечественный композитор, поэт, автор песен. В частности, основатель и идейный вдохновитель коллектива «Ласковый май». Для него он написал легендарные хиты «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и многие другие. С солистом группы Юрием Шатуновым музыкант поддерживал отношения до самой его смерти.

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