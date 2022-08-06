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«Прошу любить и жаловать»: Марина Девятова стала мамой во второй раз

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 134

Марина Девятова во второй раз стала мамой

«Прошу любить и жаловать»: Марина Девятова стала мамой во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Певица не стала скрывать пополнение в семье и сразу познакомила публику с новорожденным малышом.

В минувшую пятницу в семье Марины Девятовой случилось радостное событие. Певица во второй раз стала мамой. На свет появился долгожданный сын. Первым снимком малыша она поспешила поделиться в социальной сети. Скрывать имя новорожденного она в отличие от многих знаменитостей также не стала.

«Добро пожаловать, сынок! Мы с папой тебя очень ждали. Прошу любить и жаловать — Александр Алексеевич Пигуренко», — написала счастливая певица в социальной сети.

Муж Девятовой Алексей уже смог подержать на руках новорожденного сынаМуж Девятовой Алексей держит на руках новорожденного сына. Instagram* / piqur

Познакомиться с сыном успел уже и новоиспеченный папа. Муж Девятовой приехал поддержать любимую в роддом, и ему даже удалось подержать на руках наследника, пишет KP.RU. Артистка и малыш чувствуют себя хорошо. Она с нетерпением уже ожидает дня выписки из роддома, чтобы познакомить сына со своей старшей дочерью Ульяной.

К слову, о скором пополнение в семье стало известно в апреле. Певица, чтобы не провоцировать многочисленные слухи, сама призналась — она носит под сердцем малыша. Но, несмотря на интересное положение, знаменитость продолжила работать и выходила на сцену. Единственное, что огорчало певицу — это то, что старшая наследница известие восприняла тяжело и ревностно. Но Девятовой удалось объяснить дочке — появление малыша радость. И теперь девочка с предвкушением ожидает возвращение мамы и сына домой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Мария Шарапова кормит грудью своего сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Прошу любить и жаловать»: Марина Девятова стала мамой во второй раз

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