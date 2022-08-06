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Американцы посоветовали Пелоси уйти в отставку из-за слов о рытье «ямы до Китая»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Люди считают спикера конгресса США главным возмутителем спокойствия в мире.

Американцы посоветовали Пелоси уйти в отставку из-за слов о рытье «ямы до Китая»

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Тема:
Пелоси летит на Тайвань

Речь спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после скандальной поездки на Тайвань возмутил пользователей американских соцсетей. Ей задали вопрос: как может повлиять на отношения между Америкой и КНР ее визит на остров, и спикер пространно ответила, рассказав воспоминание из детства.

«Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться до Китая — так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», — сказала Пелоси.

Ответ не устроил пользователей соцсетей из США, которые обвинили политика в лицемерии, заметив, что если бы Белый дом хотел наладить двусторонние связи с Китаем, то не стал посылать на остров своего высокопоставленного представителя, зная, что это приведет к кризису. Кто-то назвал Пелоси главным возмутителем спокойствия в мире, а кто-то посоветовал уйти в отставку, если она действительно хочет принести пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Китая объявили о прекращении работы с США, а также об отмене ряда механизмов сотрудничества. Против американского спикера Нэнси Пелоси и ее родственников будут введены санкции. Это решение озвучили в министерстве иностранных дел Китая. Американский политик «навела шороху», посетив Тайвань. В КНР грозят еще более «ужасными последствиями». Представители Пентагона многократно пытались связаться с китайским военным командованием после обострения ситуации вокруг Тайваня. Однако в КНР никто на звонки американцев не отвечает.

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