Об этом люди говорили с марта, но им никто не верил, называя ботами России.

Большая часть военной помощи Украине от США — мошенничество. Об этом в Twitter сообщила американский сенатор Лорен Бойберт.

По ее словам, основная часть грузов попросту не доходит до Незалежной. Политик добавила, что об этом же говорилось в документальном фильме телекомпании CBS.

«Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине — это мошенничество», — заявила сенатор от Республиканской партии.

Лорен Бойберт добавила, что о мошенничестве с поставками вооружений Киеву американцы говорили с марта. За это их называли «российскими ботами» и дискуссия прекращалась.

Сенатор-республиканец Лорен Бойберт. Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

С сенатором солидарна и ее коллега по партии Тейлор Грин. Политик уверена, что никогда США не пытались помочь простым украинцам, поэтому она голосовала против по данному вопросу. Известно, что до пункта назначения доходит лишь около 30% поставок.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал, что мирное население самопровозглашенных республик подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. В ответ на действия РФ недружественные страны Запада начали политику ограничительных мер в отношении российской экономики, а также приступили к поставкам вооружений украинским националистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США посчитали Украину небезопасной для транзита газа.