Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 946

Документ был подписан в рамках форума «Мы вместе с Россией». Все 700 присутствующих поддержали решение властей региона.

Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Украинский кризис

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в рамках форума общественного движения региона «Мы вместе с Россией» подписал распоряжение о проведение референдума. Об этом сообщило РИА Новости.

На мероприятии присутствовало 700 делегатов со всего региона. Решение властей области войти в состав России было поддержано единогласно.

К слову, несколькими часами ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов отметил — регион навсегда выходит из состава Украины и обратного пути не будет. Поэтому уже сейчас украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит начать привыкать к такому решению и отождествлять Запорожье исключительно с Россией.

«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — добавил Рогов.

По словам Рогова, именно из-за скорого референдума власти Украины устраивают истерику и угрожают мирным жителям, запугивая и обстреливая здания гражданской инфраструктуры.

Предположительно, референдум может состояться уже в первой половине осени. Возможно, вместе с Запорожьем голосование пройдет и в Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СБУ через прессу давила на украинцев, желающих уехать в РФ.

Тема:
Украинский кризис
8 авг
Артист не справляется: в США ищут замену Владимиру Зеленскому
8 авг
Экс-советник Борреля заявила о риске раскола в Европе из-за Украины
8 авг
Байдену рассказали о возможности остановить Зеленского одним звонком
6 авг
Украинские боевики вновь обстреляли жилые районы Энергодара
6 авг
Армия России ликвидировала более 80 наемников под Днепром
6 авг
ВС РФ уничтожили украинский взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS под Харьковом
6 авг
Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским в Турции
6 авг
Боевики обстреляли ракетами с минами «Лепесток» Куйбышевский район Донецка
6 авг
ВСУ бросили стратегически важные высоты при отступлении к Артемовску
6 авг
Детей сожгли заживо: жуткие последствия удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области
+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

15:27
Мэр Будапешта заявил пранкерам о «скором крахе» режима Орбана
15:16
В Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию — у него отказывают почки
14:56
Умер участник первого группового полета космонавт Анатолий Филипченко
14:48
Польша скупает зерно с Украины и гробит местные предприятия
14:47
Как правильно подобрать частный детский сад
14:40
В Петербурге пройдет концерт к 80-летию исполнения Смифонии № 7 Шостаковича

Сейчас читают

Надежды все меньше: Борис Корчевников практически лишился слуха
«Они стране не нужны»: Никита Михалков об уехавших из России знаменитостях
Самый верный путь: как подсознание может помочь в выборе профессии
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год