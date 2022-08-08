Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Документ был подписан в рамках форума «Мы вместе с Россией». Все 700 присутствующих поддержали решение властей региона.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Глава Запорожской области Евгений Балицкий в рамках форума общественного движения региона «Мы вместе с Россией» подписал распоряжение о проведение референдума. Об этом сообщило РИА Новости.
На мероприятии присутствовало 700 делегатов со всего региона. Решение властей области войти в состав России было поддержано единогласно.
К слову, несколькими часами ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов отметил — регион навсегда выходит из состава Украины и обратного пути не будет. Поэтому уже сейчас украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит начать привыкать к такому решению и отождествлять Запорожье исключительно с Россией.
«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — добавил Рогов.
По словам Рогова, именно из-за скорого референдума власти Украины устраивают истерику и угрожают мирным жителям, запугивая и обстреливая здания гражданской инфраструктуры.
Предположительно, референдум может состояться уже в первой половине осени. Возможно, вместе с Запорожьем голосование пройдет и в Херсонской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СБУ через прессу давила на украинцев, желающих уехать в РФ.
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