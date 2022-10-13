Песков о словах Зеленского про провокации: Россия не имеет привычки стрелять себе в ногу
Президент Украины Владимир Зеленский снова попытался обвинить в своих бедах Кремль.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Россию в том, что она якобы взорвала магистральные нитки «Северных потоков» и может снова атаковать собственную газовую инфраструктуру. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва традиционно придерживается другой политической тактики.
«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», — ответил Песков на голословные претензии украинского лидера.
26 сентября на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла серия подводных взрывов. Расследованием диверсии занялись следователи из Европы, отстранив собственника объекта — Россию от расследования. Также известно, что в результате ЧП была обнаружена утечка газа. Компания-оператор Nord Stream AG подтвердила факт аварии и не смогла назвать сроки ремонта поврежденного объекта. Российские эксперты заявили, что починить газопровод реально, но это потребует много времени и средств.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков».
- 14 окт
- Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»
- 13 окт
- Песков: задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать «Турецкий поток»
- 12 окт
- Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков»
- 12 окт
- Путин: РФ не виновата, что европейцам приходится запасаться дровами на зиму
- 12 окт
- Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма
- 12 окт
- Шульгинов об отказе Европы от российских энергоносителей: «Без фантазий»
- 10 окт
- В «Газпроме» рассказали о взрывателе НАТО, найденном под «Северным потоком»
- 10 окт
- Путин: нам известен заказчик подрыва «Северных потоков»
- 9 окт
- Депутат Европарламента Тьери Мариани рассказал, кому мешал «Северный поток»
- 9 окт
- Взрыв на «Северных потоках» связали со смертью бизнесмена Гриземанна
Читайте также
70%
-0.27 62.59
0.24
Нашли ошибку?