Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 112

Путин: Россия может переместить транзит газа по «Северным потокам» через Турцию

Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

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Тема:
Северный поток

Глава государства заявил о готовности России возобновить поставки топлива в Европу.

Россия может переместить транзит газа с «Северных потоков» в район Черного моря и Турцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выступлении в рамках Российской энергетической недели.

«Утраченный объем транзита по „Северным потокам“, по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — сказал он.

Путин отметил, что такое решение экономически целесообразно, кроме того, предложенный маршрут значительно более безопасный. При этом глава государства отметил готовность России возобновить поставки газа в Европу и по уцелевшей нитке «Северного потока». Он подчеркнул, что в этом вопросе мяч на стороне Евросоюза, Россия же никого ни в чем не ограничивает и готова поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы.

На идею переноса транзита газа из Балтийского моря в Черное уже отреагировали в Анкаре. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что технически это возможно. По данным турецких СМИ, вопрос о газовом хабе будет обсуждаться на предстоящей встрече Путина и Эрдогана в Астане.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых важных заявлениях Владимира Путина на Российской энергетической неделе.

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