Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 5 146

Политолог Кошкин страх реальности применения ядерного оружия объединяющим фактором украинского и карибского кризисов

Фото, видео: © РИА Новости / А. Лапин; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

США создали чрезвычайно сложную ситуацию и эскалируют ее в Европе.

Угроза применения ядерного оружия не нависала над миром уже 60 лет. В чем сходства и отличия карибского и украинского кризисов рассказал политолог Андрей Кошкин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Сегодняшний конфликт, созданный США, в какой-то степени по уровню напряжения, вызываемого страха у обывателя ядерным армагеддоном, конечно же, совпадает (с карибским кризисом 1962 года — прим. ред.). Но при этом технические особенности отличаются прежде всего тем, что [генеральный секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев смог напугать, причем очень серьезно, истеблишмент США, считавший себя непререкаемым доминантом в области ядерного оружия», — сказал Кошкин.

Эксперт добавил, что Штаты первыми и единственными в мире применили ядерное оружие против мирного населения. По его словам, во времена карибского кризиса, в соответствии с операцией «Анадырь», на Кубе были расположены ракеты Р-12. Они непосредственно угрожали безопасности США. Причем как городам, так и военным объектам. Кошкин подчеркнул, что это было сделано в ответ на размещение ракет «Юпитер» в Турции. Сегодня же, отмечает собеседник, США создали чрезвычайно сложную ситуацию и эскалируют ее в Европе.

«Увидев успехи России, когда четыре субъекта отсоединились, воссоединившись с исконной исторической землей, они вбросили в повестку дня ядерную агрессивность. Ее начали генерировать для того, чтобы создать страх у европейского обывателя», — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что США разрушают Европу как конкурента. Кошкин подметил, что аварии на нитях газопровода «Северный поток» произошли неслучайно. Это и есть, по утверждению специалиста, удар против Евросоюза. Штатам, как заметил спикер, невыгодно, чтобы их кто-то превосходил, поэтому они доводят европейских людей до нервного расстройства нагнетанием возможности применения ядерного оружия.

«Вот, наверное, чем отличается, и что объединяет карибский кризис и текущую ситуацию», — думает специалист.

Что касается степени опасности, Кошкин ответил, что человек хочет жить всегда, поэтому для него опасно «и тогда, и сейчас».

«Люди находились на краю ядерной бездны. Все тревожились. Сейчас тревожатся так же. Тем более, что можно просто взорвать соответствующие отходы Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. Модель борьбы с трагедией на АЭС уже была в истории человечества как раз на территории Украины, вот как может начаться», — резюмировал Кошкин.

К слову, в МИД России отмечали, что, если на Запорожской АЭС случится катастрофа, она превзойдет чернобыльскую. В частности, пострадает Россия, Украина и страны Европы.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж из здания Запорожской АЭС.

Тема:
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