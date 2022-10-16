«Клей?» — Захарова высмеяла Киев за слова о желании князя Владимира вступить в ЕС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 135

Мария Захарова высмеяла сообщение украинского МИД о вступлении в ЕС в 988 году

«Клей?» — Захарова высмеяла Киев за слова о желании князя Владимира вступить в ЕС

Фото: © РИА Новости

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Представитель МИД РФ не исключила, что дипломаты Незалежной берут пример с президента Украины, которого давно подозревают в приеме наркотиков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла своих коллег из Министерства иностранных дел Украины. Там заявили, что Незалежная намеревалась вступить в Евросоюз еще в 988 году при князе Владимире.

«Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня стоим за эту идею и защищаем Европу от российской жестокости», — написали украинские дипломаты в Twitter-аккаунте ведомства.

Захарова, комментируя публикацию МИД Украины, предположила, что сотрудников ведомства перед этим навестил глава Незалежной Владимир Зеленский, которого давно подозревают в приеме наркотиков.

«Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и „Украина, дружившая с Европой в те далекие годы“... Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?» — с издевкой написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского, из которого Запад сделал «цифровую мумию» и «аватара».

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