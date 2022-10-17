Зеленский заявил об очень тяжелом положении ВСУ в боях у Артемовска и Соледара

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 509

Ситуация для националистов в ДНР складывается настолько плачевно, что пресекать их отступление приходится иностранным наемникам.

Зеленский заявил об очень тяжелом положении ВСУ в боях у Артемовска и Соледара

Фото: Минобороны РФ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в очень тяжелом положении во время боев в районах Соледара и Артемовска. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут (Артемовск — Прим. ред.), там продолжаются очень тяжелые бои», — сказал украинский лидер в своем видеообращении в Telegram-канале.

Минувшим днем Зеленский также говорил, что для боевиков ВСУ складывается очень тяжелая ситуация на Артемовском направлении. Власти ЛНР отмечали, что основные подразделения националистов даже начали покидать город. Чтобы пресечь отступление, туда прибыла боевая группа, в которую вошли иностранные наемники.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о масштабном штурме Артемовска. Репортаж на передовой снял военкор «Известий» Денис Кулага. Он поделился кадрами работы артиллерии и авиации. По словам корреспондента, сейчас бои в ДНР идут ожесточеннее, чем обычно.

С проблемами ВСУ столкнулись не только на Артемовском направлении. Вечером 17 октября стало известно, что союзные силы уничтожили около 90% националистов, наступавших у Сватова и Кременной.

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