Названа вероятная причина взрыва бойлера в доме в Ленобласти

Причин для взрыва, как оказалось, может быть масса. Одна из самых распространенных — это установка некачественного, то есть, дешевого прибора.

В Ленобласти прогремел взрыв в одной из квартир жилого дома, из-за чего пока временно пришлось расселить целый подъезд. Вылетевшие окна и стены теперь будут обследовать специалисты и решать, можно ли людям вернуться и не опасно ли это будет.

Причиной детонации стал обычный бойлер. Таких сотни в каждом российском многоквартирном доме. Неужели, мы теперь все на пороховой бочке, узнавал Роман Иконников.

Этот вечер жителям одного из домов в поселке Рощино под Петербургом запомнится надолго. Многие из них уже мирно дремали перед телевизором, но любимую передачу прервал мощный взрыв в квартире на первом этаже.

«Лежал на кровати и — как **** мне по голове. Хорошо, кирпичами не придавило», — рассказал один из соседей.

В соседней квартире женщине повезло меньше — во время взрыва на нее упал старый советский шкаф.

«Я задремала, мне по виску что-то ударило и как все загромыхало сразу», — сказала она.

Легкий испуг, синяки, треснувшие стены, выбитые окна и двери — специалисты считают, это результат взрыва электрического нагревателя воды. То, что от него осталось, нашли в разрушенном помещении.

Кто бы мог подумать, что такой безобидный бытовой прибор как бойлер мог взорваться и нанести такие серьезные повреждения дому. Из-за него в ближайшее время в свои квартиры не смогут вернуться жители всего подъезда. Пока эксперты на 100% не будут уверены, что несущие конструкции не повреждены.

В нашей стране из 70 миллионов жилых помещений — 10% не имеют горячего водоснабжения. Две трети, конечно, пользуются газовыми колонками, но в оставшихся двух миллионах ста тысячах квартир и домов установлены именно электрические водонагреватели.

Это еще не считая тех, кто ставит бойлеры, чтобы пользоваться горячей водой, когда ее отключают.

Причин для взрыва, как оказалось, может быть масса. Одна из самых распространенных — это установка некачественного, то есть, дешевого прибора. У которого, например, нет защиты от перебоев в электричестве.

«Скачок перенапряжения в сети. Включился бойлер, в котором не было воды. Соответственно, пошел нагрев и его развернуло. Будем говорить, минимальная „защита от дураков“ должна быть. Не экономьте на этом», — пояснил руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев.

Тем более, сэкономить получится не много. Вот два бойлера одной и той же фирмы, с одинаковыми параметрами. Тот, у которого нет устройства защитного отключения, стоит всего на 1500 рублей дешевле. Кстати, важно учитывать и характеристики, на которые он рассчитан. К примеру, нагреватель может просто не выдержать давления воды в трубопроводе вашего дома.

«В частном секторе — три атмосферы. В доме, где девять-десять этажей, — там шесть атмосфер. Что-то пошло не так, повысилось давление в трубе. И если бойлер некачественный или датчик не сработал, то его может разнести», — рассказал блогер, эксперт по бытовой технике Константин Симонов.

И, конечно, не стоит экономить на его установке. Этим должен заниматься квалифицированный специалист или лучше компания, которая предоставит гарантию на свою работу. Ведь от этого может зависеть не только дорогостоящий ремонт в квартире, но и безопасность жителей всего дома.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места взрыва в квартире в Ленобласти.