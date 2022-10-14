В Минобороны РФ исключили призыв женщин в рамках частичной мобилизации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 208

Цели и задачи специальной операции остаются теми же — освободить территории ДНР, ЛНР и Украины от националистов и отъявленных преступников.

В Минобороны РФ исключили призыв женщин в рамках частичной мобилизации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Специальная военная операция России

В рамки частичной мобилизации в России не входит призыв женщин. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомство добавили, что семейное положение, наличие детей и другие факторы на призыв женщин влиять не будут. Прекрасная половина человечества частичной мобилизации не подлежит ни в каком случае.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале частичной мобилизации. Такая мера была необходима, чтобы направить силы на борьбу с агрессией Украины и защиты территории РФ. По его словам, для военной поддержки самопровозглашенным республикам потребовалось 300 тысяч человек.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что 14 октября Владимир Путин сообщил, что число мобилизованных составило 222 тысяч человек. Дополнительного набора не планируется и «ни о каких новых мерах пока речи не идет».

 

Тема:
Специальная военная операция России
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