На дома в Ейске упал учебно-боевой самолет
| Происшествия 51
Экстренные службы борются с огнем в нескольких подъездах.
Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru
На дома в Ейске, предварительно, упал учебно-боевой самолет. Об этом 5-tv.ru сообщили сразу несколько источников.
Точная модель воздушного судна покане сообщается. Информация разнится.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, в одном из домов на Коммунистической улице полыхает с первого по девятый этаж. Информация о пострадавших или жертвах пока не поступало.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, пилот катапультировался. Причины, по которым он не смог увести от жилых домов воздушное судно, установит следствие.
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