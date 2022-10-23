Трое пострадавших при падении самолета в Ейске выписались из больницы. Об этом сообщили представители Оперативного штаба региона, опубликовав данные в Telegram-канале. Отмечалось также, что еще 13 человек с различными травмами и ранениями по-прежнему находятся в медицинских учреждениях региона.

«В Ейской ЦРБ — семь пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице — один ребенок, в тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. В. Очаповского — четыре пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара — одна беременная пациентка», — подчеркивалось в заявлении.

Уточнялось, что еще один пострадавший при крушении самолета находится на амбулаторном лечении.

Страшная трагедия произошла 17 октября. Вечером Су-34 рухнул у жилой многоэтажки, расположенной на Коммунистической улице в Ейске. В результате случился мощный пожар. Летчики успели катапультироваться, но пострадавших и погибших среди гражданских не удалось не избежать. Известно о 15 скончавшихся, среди которых были дети.

Ранее 5-tv.ru рассказал детали трагедии в Ейске и назвал вероятную причину случившегося.