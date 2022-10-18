Пилоты упавшего в Ейске Су-34 старались увести самолет от жилых кварталов

Тринадцать человек — среди них трое детей — погибли после падения военного самолета на жилой дом. Пострадавших распределили по больницам — четверых самых тяжелых отправили в Краснодар, остальные 15 проходят лечение в местной клинике.

С успевшими катапультироваться пилотами сейчас работает следствие, а все, что известно о причинах трагедии — у моего коллеги Николая Аксенова.

Разбирать завалы на месте падения Су-34 спасатели закончили ранним утром. По последним данным, трагедия унесла жизни как минимум 13 местных жителей. Трое из них дети. Поисково-спасательная операция шла всю ночь. Работу осложняли обрушившиеся перекрытия и фасад. Всего сотрудникам МЧС удалось спасти 68 человек, 360 эвакуировали. Хоть все и закончилось, но людей пока не подпускают к дому. Еще остается опасность частичного обрушения.

Су-34 рухнул аккурат в девятиэтажку — это кадры с камеры видеонаблюдения. Самолет снижается, затем — яркая вспышка. Поднимается столб черного дыма. Огонь моментально охватывает весь подъезд, пламя до девятого этажа.

Пожарные машины пришлось парковать рядом с обломками фюзеляжа, которые раскидало по всему двору. По словам спасателей, никакого взрыва при падении истребителя не было. Полыхает разлившееся топливо. Спасатели справились с огнем за три часа.

Уже известно — это был учебно-тренировочный полет, истребитель потерпел крушение при наборе высоты. Загорелся один из двигателей. Пилоты уводили бомбардировщик подальше от жилых домов, но не дотянули до моря меньше километра. Пытались спасти людей до последнего, сами катапультировались за пару секунд до крушения.

Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь. Четверо тяжелораненых из реанимации вертолетом санавиации доставили в краевую больницу. Те кто, не пострадал, находятся в пунктах временного размещения.

В ста метрах от дома, где произошел пожар, развернут оперштаб МЧС и пункт обогрева. В палатке можно выпить чай и обратиться за помощью. Дежурят бригады медиков и приехали дополнительные бригады коммунальщиков, которые оказывают содействие и на протяжении всей ночи участвовали в разборе завалов и ликвидации последствий.

А следователи устанавливают причины трагедии. По одной из версий — Су-34 был технически неисправен, по другой — в двигатель истребителя попала птица.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий наутро после крушения Су-34 в Ейске.