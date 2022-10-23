«Саша, тикай быстрее!» — новое видео крушения Су-34 в Ейске
Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видео регистратора в автомобиле
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате трагедии, произошедшей 17 октября, погибли 15 человек, среди которых дети.
Новое видео крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Произошедшее запечатлел один из регистраторов, проезжавшего в этот момент мимо автомобиля.
Водитель и пассажир не сразу обратили внимания на самолет, так как играла громко музыка. Вдруг резкий хлопок, предположительно, в двигателе военного воздушного судна, и Су-24 оказался в зоне видимости крупным планом.
«Саша, тикай быстрее! Только людей не сбей!» — прокричала пассажирка авто.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате трагедии, произошедшей 17 октября, погибли 15 человек, среди которых дети. Накануне из больницы были выписаны трое пострадавших. Еще 13 человек продолжают лечение.
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