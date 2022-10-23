В результате трагедии, произошедшей 17 октября, погибли 15 человек, среди которых дети.

Новое видео крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Произошедшее запечатлел один из регистраторов, проезжавшего в этот момент мимо автомобиля.

Водитель и пассажир не сразу обратили внимания на самолет, так как играла громко музыка. Вдруг резкий хлопок, предположительно, в двигателе военного воздушного судна, и Су-24 оказался в зоне видимости крупным планом.

«Саша, тикай быстрее! Только людей не сбей!» — прокричала пассажирка авто.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате трагедии, произошедшей 17 октября, погибли 15 человек, среди которых дети. Накануне из больницы были выписаны трое пострадавших. Еще 13 человек продолжают лечение.