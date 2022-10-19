Жители поврежденного от крушения Су-34 дома в Ейске: «Едкий дым, летят щепки»

На месте ЧП в Краснодарском крае 19 октября завершен разбор завалов. Обломки самолета вывезли, жильцов начали пускать в квартиры. Врачи оказывают необходимую помощь всем, кто в ней нуждается. А это, в том числе, дети и беременные женщины. На восстановление дома понадобится, по последним оценкам, около пяти месяцев.

Следователи разбираются в причинах случившегося. Основная версия — техническая неисправность самолета. На экспертизу уже взяли топливо, которым был заправлен истребитель, и идет расшифровка бортовых самописцев. Вся последняя информация — у корреспондента «Известий» Николая Аксенова.

Дом сильно поврежден. Все, что осталось от Су-34, спасатели вывезли. Вокруг до сих пор стоят пострадавшие от огня машины, а жители не могут отойти от шока.

«Вылетали пули, видишь? Очень страшно», — говорит жительница Ейска Тамара Миронова.

«Выбежали, муж босиком, а мы так выбежали. Муж искал сына. Сын сидел во дворе на лавочке, когда падал самолет. Потом неизвестно, куда он делся, но нашли его», — рассказала жительница Ейска Екатерина Довголенко.

Ейская средняя школа № 7 расположена в двух минутах ходьбы от места крушения Су-34. Охранник Сергей Митин первым нажал кнопку тревоги и стал выводить школьников на улицу.

«Я вышел на улицу. Смотрю дым. Летят щепки. Сразу открыл вторые двери. Начали людей сюда заводить. Плохо им. Надышались, дым был едкий, и скорая прямо здесь помогала им», — рассказал охранник школы Сергей Митин.

Внучка Надежды Рыжовой в момент трагедии была в классе на первом этаже. План эвакуации школьников был таким же, как и при пожарной тревоге.

«Я не могу прийти в себя. Как взрыв этот увидела с балкона… За внуков переживала. Эта ходит на тхеквондо, тут, рядом совсем, садик рядом. Много знакомых в этом доме и в этом районе», — говорит жительница Ейска Надежда Рыжова.

Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь. Тяжелораненых из реанимации вертолетом санавиации доставили в краевую больницу.

«На госпитализации сегодня находятся 11 пациентов, из них две беременные - на 12-й неделе и на 32-й неделе. Четверо детей на лечении. Все в состоянии легкой степени тяжести и удовлетворительной», — сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Аварийно-спасательные работы на месте крушения Су-34 завершены. Глубокая строительная экспертиза подтвердила, что здание не является аварийным, соответственно, угрозы обрушения нет, поэтому после демонтажных работ здесь начнется полная реконструкция всех поврежденных этажей», — передал корреспондент Николай Аксенов.

В сопровождении спасателей людям, чьи квартиры пострадали, разрешили вернуться и забрать необходимые вещи и домашних животных, которым чудом удалось выжить в момент крушения. Семьям погибших, пострадавших и тем, кто потерял имущество будут выплачены компенсации. Несмотря на это, пункт сбора помощи переполнен: неравнодушные жители Ейска до сих пор продолжают нести туда игрушки, одежду, технику.

«У меня самой пятеро деток, просто хочется помочь. На моих сыновей были куртки, но хочется поделиться», — сказала Надежда.

Жителям уцелевших подъездов уже сегодня вечером разрешили вернуться в свои квартиры. В доме уже восстановили подачу воды, газа и электричества. Но пока не работают отопление и лифты.

«Переночевали, наконец-то возвращаемся домой. Спасибо, что живы мы и здоровы», — сказала одна из жительниц.

А рядом с домом продолжает работать специальный пункт оказания психологической помощи. За ней могут бесплатно обратиться все желающие.