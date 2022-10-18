В Ейске после крушения Су-34 воздвигли временный мемориал в память о погибших
Граждане несут сюда цветы с детскими игрушками и зажигают лампады.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Волонтеры поставили народный мемориал погибшим в результате крушения военного самолета Су-34 в Ейске. Корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что временный монумент появился еще утром. Небезучастные жители региона приходят к месту трагедии и кладут цветы.
«Временный мемориал в ста метрах от пострадавшего дома появился около десяти часов утра, его соорудили волонтеры. Сейчас местные жители и просто неравнодушные граждане несут сюда цветы, детские игрушки и зажигают лампады», — сообщил журналист.
Еще вчера вечером в Ейске во дворе жилого дома рухнул военный самолет. Из-за крушения загорелась многоэтажка. Спасатели незамедлительно ликвидировали открытое горение в жилом доме. В результате происшествия погибло 13 человек, из них трое детей. Еще 19 были госпитализированы.
Ранее Следственный комитет РФ заявил о допросах летчиков потерпевшего крушение Су-34, в том числе на допросы вызвали сотрудников аэродрома. С места событий изъяли бортовые самописцы самолета. СК возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).
«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — сообщили в ведомстве.
Недавно 5-tv.ru публиковал подробную хронику крушения Су-34 в Ейске в Краснодарском крае.
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