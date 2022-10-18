Волонтеры помогают жителям дома в Ейске, на который упал Су-34

И в начале Ейск. Главное военное следственное управление СК сегодня сообщило, что на месте крушения Су-34 во дворе жилого дома, изъяты бортовые самописцы. Также следователи изучат образцы топлива и документацию. Завалы на месте катастрофы разбирали всю ночь. Тех, кто лишился крова, поддерживают и региональные власти, и волонтеры. Последняя информация и кадры из поврежденного дома — у Николая Аксенова.

Сейчас на месте катастрофы спасатели разбирают завалы. Все в копоти, видно, что дом сильно поврежден, с помощью кранов приходится вытаскивать из него целые бетонные плиты. У разбитой стены лежит обгоревший остов самолета. Вокруг — сгоревшие машины. Сегодня конструкции всего здания обследуют специалисты, чтобы определить степень его аварийности. Рядом собрались местные жители.

Прямо в ближайшем магазине организован пункт помощи, чтобы быстро решать такие вопросы. Жильцы дома пришли к этому условному коридору, чтобы забрать личные вещи и документы. Интересуются многие и судьбой припаркованных авто, некоторые из которых сгорели, некоторые успели эвакуировать спасатели.

Тамара Миронова эту ночь провела у соседей. Женщина ни минуты не спала и до сих пор не может отойти от шока.

Ее соседка по подъезду Екатерина Довголенко всю ночь искала своего сына, который в момент падения самолета был во дворе. Ребенок испугался и убежал, но на помощь пришли волонтеры и его удалось найти. Он не пострадал.

По последним данным, трагедия унесла жизни как минимум 13 местных жителей. Трое из них дети. Все очевидцы случившегося в один голос утверждают: взрыва не было, но был звук удара самолета о землю. Не пострадали и оконные стекла в соседних домах, что также подтверждает отсутствие взрывной волны.

По предварительной информации, это был учебно-тренировочный полет, истребитель потерпел крушение при наборе высоты. Вероятно, загорелся один из двигателей. Пилоты уводили бомбардировщик подальше от жилых домов, но не дотянули до моря меньше километра. Пытались спасти людей до последнего, сами катапультировались за пару секунд до крушения.

Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь. Четверо тяжелораненых из реанимации вертолетом санавиации доставили в краевую больницу.

«Все сейчас в состоянии легкой степени и удовлетворительной. Дополнительно привлекались 22 специалиста из Краснодарского края, выехала группа психологов из Ростова. Из Москвы 22 специалиста федеральных клиник на борту МЧС были подняты, но в силу того, что нет необходимости, борт вернулся в Москву», — рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Те, кто не пострадал, находятся в пунктах временного размещения. Семьям погибших, пострадавших и тех, кто потерял имущество — будут выплачены компенсации.

Работает на месте происшествия и специальный пункт оказания психологической помощи, за которой могут бесплатно обратиться все желающие.

В 100 метрах от пострадавшего дома около 10:00 появился временный мемориал, который соорудили волонтеры. Местные жители несут сюда игрушки и цветы. В это же время с другой стороны здания людей собралось в десятки раз больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте крушения Су-34 в Ейске обнаружено тело еще одного погибшего.