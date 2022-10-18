В Ейске обнаружили тело 14 погибшего в результате крушения Су-34
Истребитель-бомбардировщик упал на жилую девятиэтажку накануне вечером.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
На месте крушения Су-34 в Ейске в Краснодарском крае продолжается разбор завалов. Истребитель-бомбардировщик упал на жилую девятиэтажку накануне вечером.
По данным источника 5-tv.ru, сотрудники экстренных служб обнаружили в доме еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв крушения самолета достигло 14 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ейске появился мемориал в память о погибших в результате трагедии с военным самолетом. Эксперты обследуют поврежденный дом и вынесут вердикт касательно его восстановления.
Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Полную хронику крушения Су-34 в Ейске можно прочитать и посмотреть на 5-tv.ru.
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