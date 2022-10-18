Количество жертв крушения Су-34 в Ейске выросло до 15 человек

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Лев Пророков
Лев Пророков 205

Один из пострадавших умер в больнице.

Количество жертв крушения Су-34 в Ейске выросло до 15 человек

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Крушение Су-34 на жилой дом в Ейске

Число погибших в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске в Краснодарском крае выросло до 15 человек. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

«Погибли 15 человек», — написала она.

Как сообщил источник 5-tv.ru, в больнице умер один из пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крушение Су-34 в Ейске произошло вечером 17 октября. Момент падения самолета на жилую девятиэтажку попал на видео. В результате случившегося пламя от загоревшегося авиационного топлива охватило несколько этаже. Экстренным службам удалось справиться с огнем за три часа.

Сегодня в Ейске волонтеры воздвигли временный мемориал в память о погибших в результате трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование. По данным Минобороны РФ, самолет выполнял учебно-тренировчный полет и не нес никакого вооружения.

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