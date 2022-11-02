Спустя две недели после трагедии в Ейске под завалами нашли живую кошку

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Кажется, что у пушистика и впрямь девять жизней.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Крушение Су-34 на жилой дом в Ейске

Об истории чудесного спасения стало известно в Ейске. В подъезде дома, который пострадал в результате крушения Су-34, спасатели неожиданно нашли живую кошку. И это спустя две недели после трагедии.

Животное зовут Мика, она напугана, но чувствует себя хорошо. И на этом позитивные новости из Ейска не заканчиваются. Несколько дней назад спасатели там же нашли кота Яшу и крошечного хомячка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о наиболее вероятной причине крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске.

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