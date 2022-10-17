МО РФ: в Ейске упал истребитель-бомбардировщик Су-34

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 74

Крушение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru

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В Ейске упал истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34», — заявили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны подтвердили, что истребитель упал в черте краснодарского города Ейск. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной крушения стало возгорание в одном из двигателей.

«На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — добавили в ведомстве.

По предварительной информации 5-tv.ru, самолет выполнял вылет без боекомплекта.

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