Обмен военнопленными с Украиной состоялся в Запорожской области

И к хорошим новостям. Сегодня рано утром в Подмосковье сел самолет со 110 россиянами на борту — накануне их обменяли из украинского плена. Среди вернувшихся домой, кроме военных, гражданские моряки, которые оказались на территории Украины на момент начала СВО — теперь они отправятся к своим семьям. Героев на аэродроме Чкаловский встречала Ксения Солдатова.

На аэродроме в Москве приземляется Ил-76 с нашими военнослужащими и российскими моряками, которые с начала спецоперации находились в украинском плену.

Моряки с военного транспортника сходят неуверенно. Сразу видно: люди гражданские, оттого и непонятно, почему последние восемь месяцев СБУ их держала в плену. В заложниках оказались экипажи восьми российских кораблей.

«Не было объяснений, как обменный фонд держали. Сегодня уже как год я дома не был», — рассказал один из моряков Максим Бусыгин.

Судно Максима Бусыгина «Волго-Балт 225» пришвартовалось в порту Измаила в начале февраля. Экипажу запретили сходить на берег, они не могли купить продукты или воду, долгое время оставались без связи. В июле морякам удалось записать видеообращение с просьбой о помощи.

Алексей Драгалев очень хотел позвонить супруге со взлетной полосы, но боялся разбудить, а зря. Она не спала всю ночь, как узнала об обмене.

Этого возращения не дождался один из моряков сухогруза «Омский-132», он умер на Украине.

Еще один моряк, по словам очевидцев, лишился рассудка. Еще сложнее приходилось нашим военным. Говорят, истязали и физически, и морально.

«Несколько раз пытались на расстрел сводить, морально давили. Говорили: не выживешь», — рассказал один из военнослужащих.

А так проходил этот обмен: в Запорожье, на разбитой от обстрелов дороге. Группы с белыми флагами разошлись в разные стороны.

Уже на российской земле они впервые смогли позвонить близким. Сказать, что все в порядке.

Интересно, что обмен планировался равным: 110 россиян на 110 украинцев. Но со стороны Киева, где в списке были только женщины-военнослужащие — две из них отказались возвращаться в Незалежную. Решили остаться в России. Из тех, кто у нас вернулся из плена, с собой оказались небольшие записки с номерами близких тех, кто еще остается в плену.

Мы пытаемся совместно с Минобороны РФ выяснять, где находится каждый человек, о ком неизвестно, где он находится. В плену, может быть, на них возбуждено уголовное дело. Будем выстраивать защиту их прав.

Дальше освобожденные россияне отправятся на лечение и реабилитацию — в зависимости от травм. Но а после восстановления многие военнослужащие собираются вернуться в зону спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что о прошедшем обмене рассказали в Минобороны РФ.