«Нам по силам»: что, если бы Аляска осталась частью России

Коренные жители этого региона были бы счастливее в составе Российской империи.

Если бы Александр II в свое время не продал Аляску, этот регион сослужил бы России хорошую службу. Так считает директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), военный историк Юрий Кнутов. По его словам, там находятся полезные ископаемые и ценные земельные ресурсы.

«Продажа в свое время была вызвана тем, что у нас транспортное средство не было развито, поддерживать связь с Аляской было очень сложно и дорого. Она себя не окупала с точки зрения добычи полезных пушнины и китового жира, поэтому было принято решение о продаже этой территории», — объяснил Кнутов в беседе с 5-tv.ru.

Также эксперт отметил, что во времена золотой лихорадки, когда на Аляске нашли огромные залежи золота, Москва осознала свою ошибку. В том числе у нашей страны были основания для расторжения сделки, ведь выяснилось, что Вашингтон не до конца расплатился за купленные земли. Однако в то время решать подобные вопросы было неудобно, потому что обе страны должны были объединиться и строить дипломатические отношения.

«Если вести речь о сегодняшнем дне, Аляска занимает важнейшее стратегическое положение, помимо природных ресурсов. С военной точки зрения она была бы интересна, мы могли бы ее сохранять, это нам по силам и ресурсов у нас достаточно», — сказал историк.

Кнутов объяснил, что коренное население Аляски хорошо относилось бы к России. В нашей стране политика в отношении коренных народов является лояльной и гуманной, в отличие от американцев, которые только недавно начали учитывать предпочтения обитателей этого региона.

По словам директора музея ПВО, если бы Аляска осталась в составе РФ, то это стало бы серьезным геополитическим и стратегическим преимуществом. В большей степени потому, что в этом случае у Вашингтона появились бы дополнительные угрозы. Эксперт уверен, что российско-американские отношения перешли бы на другой уровень.

«Конечно это был бы мост между Канадой, США и РФ, что позволило бы нам развивать активные торговые отношения, это могло бы повлиять на то, что отношения между Россией и США были бы на другом уровне, более доверительными и активными», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае заявили о риске США потерять Аляску из-за давления на Россию.