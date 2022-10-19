Что будет завтра, не знаем: Иосиф Пригожин поделился планами на дом в Швейцарии

Боится ли продюсер лишиться недвижимости на фоне антироссийских санкций?

На фоне санкций против РФ многие владельцы недвижимости за рубежом переживают за судьбу нажитого имущества. Некоторые страны ЕС не исключают, что при необходимости будут конфисковывать собственность у россиян. Какие планы в связи с этим на загородный дом в Швейцарии у продюсера Иосифа Пригожина? На этот вопрос он ответил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Никаких планов у нас на него нет. Ни на какую недвижимость у нас нет никаких планов. Вообще», - сказал он.

Пригожин полагает, что его семью западные санкции коснуться не должны. По его словам, он – примерный собственник дома: вовремя выплатил за него ипотеку, нет проблем с налогами, а коммуналку вообще внес на несколько лет вперед.

«За рубежом все-таки есть понятие частной собственности. Забрать объект недвижимости, который приобретен 18-19 лет назад? Дом куплен на кредитные деньги, долгов по нему нет – это как бы дача, понимаете? За нее платились налоги все годы, и жители показали себя как примерные граждане. <…> Там все в белую, прозрачно. Пока вопросов никто не задавал», - поделился продюсер.

Собеседник считает, что у зарубежных властей вопросы могут возникнуть не к обычным гражданам, а, скорее, к олигархам.

«Я понимаю, к бизнесменам могут быть вопросы, к олигархам – их можно попытаться заподозрить в нечистоплотности бизнеса, приобретения денег. А Валерия, как и Иосиф Пригожин, благодаря профессии и труду заработали деньги – это разные вещи. Предприниматель берет кредиты, льготы, существуют какие-то схемы… Но кому нужна наша недвижимость?» - недоумевает продюсер.

Более того, отмечает он, продавать недвижимость сейчас смысла нет – обогатиться за счет сделки никак не удастся.

«Логика в том, что ты сейчас продашь, деньги получишь, а они равны нулю – понимаете? <…> Сейчас он никаких проблем не приносит, хлеба не просит, а смысл тогда продавать? Там по нему расходов не так много», - пояснил супруг Валерии.

При этом он отметил, что когда-то хотел действительно продать загородный дом в Швейцарии. По его словам, он покупался в связи с тем, что дети учились за границей. Их нужно было навещать, где-то останавливаться. И это был лучший вариант на тот момент: низкий процент по ипотеке, хорошие условия, развитая страна.

«У нас была мысль, когда дети отучились, это дело продать, но пока суть да дело, мы попали в новые обстоятельства», - сказал Пригожин.

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