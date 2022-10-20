Нарколог про уровень алкоголя у погибшей в ДТП: «Бывают летальные исходы»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 7

Нарколог Лазарев рассказал, что доза алкоголя выше трех промилле считается критической

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; ВКонтакте / Игорь Лазарев; 5-tv.ru

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Специалист отметил, что все зависит от каждого конкретного случая и уровня толерантности к алкоголю у пьющего.

У погибшей в ДТП с участием артистки Анны Большовой обнаружили в крови четыре промилле алкоголя. О том, насколько это большая доза, и какими могут быть последствия от ее употребления рассказал врач, психиатр-нарколог Игорь Лазарев в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По его словам, все зависит от каждого конкретного случая и организма. К примеру, если человек не подготовлен в плане выпивки, его ждет кома или смерть.

«В оригинале должно быть сильное угнетение сознания. На такой концентрации бывают и летальные исходы. Человек загружен, плохо реагирует на какие-то внешние раздражители. Любая доза выше трех промилле считается критическим состоянием, угрожающим жизни», — прокомментировал собеседник.

По оценке специалиста, четыре промилле — это не меньше литра водки с учетом, что в одной бутылке насчитывается, приблизительно, два или два с лишним промилле.

Авария со смертельным исходом с участием актрисы Анны Большовой произошла в Калужской области. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из российских звезд устроил страшное ДТП с гибелью людей.

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