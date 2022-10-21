«Анна на таблетках»: что происходит с Большовой после аварии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Директор театра «Ленком» Варшавер сообщил, что Большова пьет таблетки после ДТП

«Анна на таблетках»: что происходит с Большовой после аварии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV IZVESTIA

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Знаменитости морально тяжело пережить чудовищную ситуацию на дороге.

Российская актриса Анна Большова потрясена после смертельного ДТП в Калужской области. Но, несмотря на состояние, звезда продолжает репетировать и заниматься актерской деятельностью. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Он уверен, что артистка стала жертвой обстоятельств.

«Эта женщина была пьяной и не то, что бросилась под ее колеса, а именно упала. Могу сказать одно: Большова ни при чем и не имеет никакого отношения к данному инциденту, ей, правда, очень морально тяжело, что человек погиб под ее машиной», — приводит его слова издание «Вечерняя Москва».

По словам Варшавера, актриса хочет забыться в работе, чтобы скорее избавиться от волнующих переживаний. Однако труд над спектаклями не помогает звезде полностью отвлечься от тягостных дум. Чтобы справиться с пережитым стрессом, Большова стала принимать таблетки.

«Вы понимаете, что это тяжело очень: увидеть подобное и быть участником такого неприятного дела? Анна на таблетках. Но самое главное, что она не виновата. И у следствия, прокуратуры не должно быть к ней претензий», — сказал директор театра.

При этом Марк Варшавер считает, что Анна не обязана оказывать материальную помощь родственникам умершей женщины. Не сама Большова стала виновницей трагедии, а именно погибшая упала под машину, будучи в нетрезвом состоянии.

Ранее стало известно, что звезда театра «Ленком» насмерть сбила женщину в Калужской области. Происшествие случилось ночью, жертва появилась на дороге внезапно. После наезда актриса оперативно позвонила в полицию и скорую. Однако медики не успели спасти жизнь пешеходу, она скончалась до их приезда.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные детали аварии с участием Анны Большовой.

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