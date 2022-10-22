«Мама, мы скоро увидимся»: актриса Асель Аскар начала видеть умершего сына

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 092

Актриса Асель Аскар стала видеть покойного грудного сына

«Мама, мы скоро увидимся»: актриса Асель Аскар начала видеть умершего сына

Фото: Instagram* / assel.askar

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Знаменитая актриса рассказала о своих способах заглушить моральную боль от утраты ребенка. Пока забыть о трагедии она не в силах.

Казахстанская актриса Асель Аскар считает, что она сошла с ума после смерти сына. С момента трагедии ей кажется, что ребенок продолжает наблюдать за ней. Этим заявлением актриса поделилась с подписчиками в своей социальной сети.

31-летняя Аскар недавно рассказала о смерти своего младшего сына Айбарса. Мальчик не дожил до года из-за сердечной недостаточности. Врачи пытались спасти его, но трагедии не удалось избежать. Актриса всеми силами пытается отвлечь себя от грустных мыслей, но у нее не получается.

«Когда публикую фото и видео с ним кажется, что он рядом. Сегодня это единственное, что может меня порадовать. Сходила на тренировки, хотела перевести моральную боль в физическую. Тренировка была жесткой, тело должно было болеть. В итоге боли нет. Есть все та же тоска, сверлящая в зоне солнечного сплетения», —объясняет Аскар.

Актриса рассказывает, что постоянно представляет сына рядом с собой.

«Мне кажется, он смотрит на меня и думает, почему я все время плачу, почему не вижу его и не беру на руки. Или, может, он думает: «Мам, мне сейчас хорошо, не плачь, я же рядом. Рядом мои бабушки и прабабушки с прадедушками. Я с ними познакомился. Они меня любят, заботятся обо мне. Не переживай, мы увидимся с тобой. Не грусти, я буду рядом», — делится трогательными мыслями актриса в своем блоге.

Аскар добавила, что ей порой становится страшно от своих фантазий. По ее словам, она поняла боль многих женщин, потерявших своих детей. Актриса отметила, что нужно быть сильными, потому что «сиюминутного возвращения» в обычную жизнь у переживших утрату ребенка не получится.

Ранее 5-tv.ru писал, что казахстанская актриса Асель Аскар похоронила своего восьмимесячного сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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