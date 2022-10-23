Губу закатай: США отказываются предоставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 51

New Yorker: Штаты не дают Украине дальнобойных ракет ATACMS из-за опасений ударов по Крыму

Губу закатай: США отказываются предоставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Фото: Zuma \ TASS

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Заокеанские политики затягивают конфликт «до последнего украинца», но делают это весьма осторожно.

США отказываются предоставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS из-за опасений, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может нанести ими удары по Крымскому мосту. Об этом пишет издание New Yorker. Пентагон негласно, но четко запретил применять американское оружие в отношении Крыма, утверждают обозреватели.

Кроме того, заокеанское оборонное ведомство не готово удовлетворять желания руководства Украины о масштабных поставках ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. То же самое касается современных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) западного производства. Как заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, такого оружия попросту «нет в неограниченном количестве на планете Земля».

Уже давно известно, что «аппетиты» президента Украины Владимира Зеленского неуемны. В МИД России заявляли, что объем финансовой помощи Незалежной с американской стороны скоро достигнет суммы в 26 миллиардов долларов. Лидера Самостийной уже назвали троллем на телеканале Fox News.

«Тип в футболке просит денег для своей находящейся в критическом состоянии экономики. Ты кто такой, тролль? Пошел вон!» — говорил журналист Такер Карлсон.

Однако Штаты продолжают наращивать военную помощь, затягивая конфликт «до последнего украинца». Ранее 5-tv.ru писал о том, применят ли на Украине «грязную бомбу».

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