Журналист Зыгарь* заключил брак с актером Щербаком в Португалии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 992

Мужчины, как оказалось, уже три года состоят в отношениях.

Журналист Зыгарь* заключил брак с актером Щербаком в Португалии

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Экс-главред телеканала «Дождь»** Михаил Зыгарь* женился в Португалии на актере Жан-Мишеле Щербаке. Об этом он сам сообщил на своей странице в запрещенной в России соцсети.

«Мы поженились (наверное, правильно говорить „вышли замуж“). Любовь, свобода, правда, счастье», — написал Зыгарь.

Со своей стороны, Щербак, известный участием в шоу «Замуж за Бузову», сообщил, что они с журналистом находятся в отношениях три года. Прежде Зыгарь состоял в браке с журналисткой Майей Стравинской, с которой имеет общую дочь.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее объяснил, почему российские знаменитости скрывают свою ориентацию. По его словам, все дело в боязни потерять аудиторию, которая на 75% состоит из представительниц прекрасного пола. Между тем за рубежом ситуация совершенно полярная: там звезды, наоборот, привлекают новых поклонников тем, что совершают каминг-аут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст внес Зыгаря в реестр физлиц-иноагентов. Компанию ему составили режиссер Александр Роднянский*, журналисты Александр Плющев* и Татьяна Фенгельгауэр*, активист из Башкирии Руслан Габбасов*, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* и другие.

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

* * — признан в РФ СМИ-иноагентом.

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