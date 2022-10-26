Носом к носу: фуры устроили «дорожный апокалипсис» в Якутии из-за сугробов
Фуры устроили «дорожный апокалипсис» в Якутии из-за сугробов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Harry Haertel via www.imago-imag; 5-tv.ru
Водители большегрузов не могли справиться с управлением: помялось немало многотонных машин.
Звучит немного абсурдно, но дорожный апокалипсис случился в Якутии из-за снега. На одном из горных перевалов трасса настолько обледенела, что фуры стали просто неуправляемыми. Большегрузы сносило с дороги в кювет, попутно они таранили и другие машины.
В это время в столице Республики рабочие прямо на снег укладывали новую тротуарную плитку. Должно получиться красиво, хоть и ненадежно. Засмотреться можно и на облака, которые нависли над другим районом Якутии — их называют тропическими. Они образовались после неожиданного потепления до 13 градусов.
А в Петербурге и Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени. Местами было до двух градусов ниже ноля, а по области — до шести-восьми градусов мороза. Специалисты не то что советуют — уже настаивают на смене летней резины.
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