Носом к носу: фуры устроили «дорожный апокалипсис» в Якутии из-за сугробов

Эфирная новость 54

Фуры устроили «дорожный апокалипсис» в Якутии из-за сугробов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Harry Haertel via www.imago-imag; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Водители большегрузов не могли справиться с управлением: помялось немало многотонных машин.

Звучит немного абсурдно, но дорожный апокалипсис случился в Якутии из-за снега. На одном из горных перевалов трасса настолько обледенела, что фуры стали просто неуправляемыми. Большегрузы сносило с дороги в кювет, попутно они таранили и другие машины.

В это время в столице Республики рабочие прямо на снег укладывали новую тротуарную плитку. Должно получиться красиво, хоть и ненадежно. Засмотреться можно и на облака, которые нависли над другим районом Якутии — их называют тропическими. Они образовались после неожиданного потепления до 13 градусов.

А в Петербурге и Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени. Местами было до двух градусов ниже ноля, а по области — до шести-восьми градусов мороза. Специалисты не то что советуют — уже настаивают на смене летней резины.

Тема:
Погода
25 окт
Внимание, сугробы: в регионы России пришли первые сильные заморозки
24 окт
Два человека стали жертвами урагана «Рослин» в Мексике
24 окт
В какие регионы России придут сильные заморозки в ближайшие дни?
17 окт
В Москве первый снег может выпасть 21 октября
11 окт
Кому опасно бывать на улице в туманную погоду?
10 окт
Листва-убийца: названа смертельная опасность опавших листьев
7 окт
Пропесочило: Нижнюю Калифорнию накрыла песчаная буря
3 окт
Центральную и европейскую части России накрыл циклон
3 окт
Ураган срывал крыши с домов в Брянской области
3 окт
«Особого тепла не будет»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве
+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика