На Пятом канале акция «День добрых дел» для Жени Курденковой

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Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым нужна срочная помощь.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Срочная помощь необходима 12-летней Жене из Москвы. Девочка едва может ходить — задыхается. Буквально сразу после рождения врачи поставили ей страшный диагноз — муковисцидоз, и большую часть жизни Женя провела в больницах. Сейчас болезнь прогрессирует, и нужен курс лечения стоимостью более миллиона рублей — таких денег у семьи нет.

Но помочь можем мы с вами, ведь сегодня на «Пятом канале» — «День добрых дел». Просто отправьте СМС на короткий номер 2222* с суммой пожертвования или наведите камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

Розовое постельное белье, бледно-фиолетовая прядь длинных волос, оранжевым — в тон россыпи веснушек — подведены глаза. Специально для съемок — мама разрешила. Жене — 12, и она хочет выглядеть красивой, а не показывать, как-то и дело приходится прибегать к кислородной поддержке. Без нее дольше часа не продержаться.

«Я делаю ингаляции каждый день, семь раз в день. Иногда бываю в больнице, капаюсь», — рассказала девочка.

Капельницы тоже жизненно необходимы. Легкие Жени — сплошная рана, здоровой ткани в них почти нет. Во время обострения девочка начинает задыхаться. И тогда она часами сидит на кровати, как сейчас, даже спит сложив ноги лягушкой — только в такой позе получается сделать вдох. Все из-за муковисцидоза — врожденной генетической болезни.

«Когда мы приехали из роддома, и она в первый раз покашляла — тогда в сердце прям кольнуло. Я поняла, что что-то не так, ребенок не должен кашлять прям с рождения», — поделилась историей мама подростка Мария Курденкова.

После подтверждения диагноза Женя росла в больницах. Несколько месяцев дома — плановая госпитализация. Выписка — и снова обострение. В 10 лет девочка весила всего 17 килограммов. И сейчас она маленькая и худенькая. В ее рационе — горы таблеток, а мечтает она стать кондитером, поэтому когда в гости приходят подруги — ведет их на кухню.

«Мы чаще всего готовим, я заставляю их готовить с мной, снимаем видео на YouTube, гуляем», — рассказала девочка.

«Когда еще болезнь не так прогрессировала, она была таким активным ребенком. Мы катались на велосипедах, у нас кошки, собаки, у нас такие активные игры всегда были», — сообщила мама.

Еще одно увлечение — фотография. Эти модельные снимки — из ее соцсетей. Много там и видео с котами — белый разрешает делать с собой все. Серого Женя подобрала на улице и научила выполнять команды.

«Я его у бабушки принесла. Родители не знали. Я достаю из-за пазухи котенка, говорю, вот, теперь он живет у нас», — вспоминала Женя.

Чтобы эта добрая девочка перестала жить в больнице и смогла сама испечь самый вкусный торт на свете, нужен курс антибиотиков стоимостью больше миллиона рублей. Эти лекарства не входят в квоту, а другие Жене больше не помогают.

«У нее из дыхательных путей высевается агрессивная бактерия, которая уже резистентная к стандартным препаратам, это синегнойная палочка, которая требует резервных препаратов», — пояснила исполняющая обязанности заведующей педиатрическим отделением РДБК Анастасия Горяинова.

Ударный курс антибиотиков позволит Жене выйти в ремиссию. Главное — продержаться без обострений до конца года. Уже в следующем для девочки одобрили закупку инновационного препарата. Который должен будет кардинально изменить течение неизлечимой болезни. И тогда Женя наконец сможет вернуться домой, к маме, и приезжать к врачам лишь на плановое лечение.

Итак, чтобы помочь Жене, отправьте СМС на короткий номер 2222* с суммой пожертвования — она автоматически спишется с вашего мобильного счета.

* — у абонентов Tele2 удерживается комиссия 18% с каждого пожертвования. При переводе денежных средств через QR-код или сайт фонда «Помоги.org» комиссия с благотворителей не взимается.

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