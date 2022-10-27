Аллергия и давление: врач назвала тех, кому опасно закаляться

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 29

Врач Кашух назвала аллергию на холод и астму противопоказаниями для закаливания

Аллергия и давление: врач назвала тех, кому опасно закаляться

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Даже здоровый человек обязан приучать организм к холоду постепенно и осторожно. Прежде всего, необходимо посоветоваться с врачом.

С наступлением морозного сезона возрастает популярность закаливания и холодных процедур. Для многих прыжок в снег после бани или ныряние в ледяную прорубь звучит как веселая забава. Однако в некоторых случаях такое веселье может привести к летальному исходу. В беседе с URA.RU врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, при каких заболеваниях категорически противопоказано закаливание.

Во-первых, это люди с болезнями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, хроническими заболеваниями и гипертонией.

Во-вторых, закаливаться не стоит и людям с аллергией на холод.

И в-третьих, категорически нельзя заниматься закаливанием при наличии у человека бронхиальной астмы.

«При наличии хронических заболеваний не следует начинать закаливание без консультации лечащего врача», — подчеркивает Екатерина Кашух.

По словам специалиста, любой человек должен приучать организм к закаливанию постепенно и аккуратно. Детям и пенсионерам стоит начинать с обливания водой температурой 34-35 градусов, раз в несколько дней снижая градус. Взрослым можно начинать с прохладной воды (примерно 10 градусов), но обливать сначала ступни и кисти рук, постепенно расширяя зону воздействия.

«Если вы решили попробовать закаливание, главное — постепенность и регулярность действий, чтобы не нанести вред организму», — пояснила врач.

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