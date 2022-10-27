Путин: Россия не будет становиться новым гегемоном

Россия отстаивает свое право на свободное развитие и существование, а не бросает вызов западным элитам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин выступая в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что наша страна не собирается становиться новым гегемоном.

«Хочу здесь привести слова великого русского философа <…> Данилевского, который считал, что прогресс состоит не в том, чтобы всем идти в одном направлении, как нас подталкивают некоторые наши оппоненты, в таком случае прогресс скоро бы прекратился, говорит Данилевский, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человека во всех направлениях», — сообщил российский лидер.

В том числе глава государства отметил, что западные лидеры претендуют на все ресурсы человечества. Именно это необходимо для выживания их цивилизации на его достигнутом уровне. Президент уверен, что говоря о нынешних принципах мнение Запада похоже на «непонятную черную дыру», неподдающеюся объяснению.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова Путина о кровавой игре западных лидеров.