«Не хотите и не надо»: Путин ответил на капризы Европы по поставкам газа

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 370

Глава государства заявил что даже после диверсии на «Северные потоки» Россия способна обеспечить газом и себя, и весь Евросоюз.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Лельчук / 5-tv.ru

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Российская Федерация готова поставлять в страны Евросоюза (ЕС) газ и нефть, но если они не хотят, то Россия не собирается настаивать. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

Глава России отметил, что даже после диверсии на «Северных потоках» мы можем обеспечить газом и себя, и Европу.

«Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Че отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва „Северных потоков“. Два с половиной миллиарда кубометров мы можем прокачивать, но они же не хотят. Мы-то здесь при чем? Не хотят — не надо», — объяснил ситуацию Владимир Путин.

Президент также отметил промахи в энергетической политике Европы. Российский лидер объяснил, что отрасль не развивается, газ опрометчиво берется из стратегических запасов, а новый не закупается, в попытках дождаться низких цен. В итоге это приводит к острому дефициту и страданиям обычных граждан.

«Финансирования нет, банки не дают кредитов, не страхуют, земли не выделяют, транспорт не строят. Это продолжается годами. Сегодня забрали стратегический запас, но завтра же надо закупать. Будем закупать, когда цены упадут. Но они не падают. Здрасьте приехали, придется покупать по высоким. Но мы-то здесь причем? Это ошибки в сфере энергетики тех, кто должен заниматься этим», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о том, что у России нет причин для ядерного удара по Украине.

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