В Белом доме подтвердили участие Джо Байдена в саммите G20

В Белом доме подтвердили участие американского лидера Джо Байдена в саммите «Большой двадцатки» (G20). Мероприятие в 2022 году организуют в Индонезии.

«Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20», — прокомментировала данные о планах пожилого демократа представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме того, государственный деятель уточнила, что незадолго до Бали Джо Байден намерен слетать в Египет и посетить Камбоджу.

В Кремле не исключают, что в Индонезии на саммите G20 президент США может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что российская сторона всегда открыта к диалогу. Так что если пожилой американский лидер захочет переговоров, у него будет такая возможность. Между тем, американская общественность требует от своего лидера адекватного отношения к РФ и ее президенту, настаивает на важности переговоров в рамках саммита, пишет URA.RU.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Джо Байдена заподозрили серьезное психическое заболевание из-за постоянных передразниваний журналистов.