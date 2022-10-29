Число погибших в давке на празднике в Сеуле возросло до 120 человек
У множества пострадавших буквально остановилось сердце.
Фото, видео: Reuters / KIM HONG-JI; SOURCE: LINDA @DABAKLUSA
Число погибших в давке на празднике в Сеуле возросло до 120 человек. Сообщает агентство Yonhap.
До этого стало известно о пятидесяти людях, которые умерли от остановки сердца. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб проводили пострадавшим сердечно-легочную реанимацию. Сейчас спасатели продолжают доставлять раненых в медицинские учреждения.
Трагедия произошла на вечеринке, где праздновали Хэллоуин. По данным южнокорейских СМИ, причиной гибели людей могло послужить то, что присутствующие заметили какого-то знаменитого человека и бросились к нему вдоль по узкой улице.
ОБНОВЛЕНИЕ 22:36: Число погибших в результате давки в Сеуле снова возросло – до 146 человек. Травмы получили не менее 150. Об этом рассказал представитель спасательных служб Сеула в эфире телеканала YTN, пишет ТАСС. По оценкам полиции, в районе Итхэвона в честь празднования Хэллоуина собрались около 100 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как массовой давкой закончилась бесплатная раздача арбузов в Ижевске.
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