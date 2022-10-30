Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Такой прогноз дал на этой неделе российский президент, выступая на Валдайском форуме — он собирает политологов и ученых со всего мира.

30-летнее доминирование западной модели развития заканчивается, формируются новые центры силы. Но отдавать власть над миром западная элита не спешит и способна к опасным для всего мира поступкам.

Россия не призывает возрождать двуполярный мир (как было в Холодную войну), или трехполярный (учитывая растущий Китай), или делить его на четверых (Индия также усиливается) — новое мироустройство должно в принципе уйти от идеи «сверхдержавности» и перейти к подлинному равноправию. Как такое возможно, разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Ученые, аналитики — те, кто формирует общественное мнение и политику своих государств — всего 111 участников из 41-й страны мира. «Валдай» остается таким же представительным, хоть и меняется. В этом году меньше западных экспертов, зато в географии клуба новые векторы: Ближний Восток, Азия, наши соседи по СНГ, делегаты из Африки. Все приехали обсуждать совместное будущее.

Начало речи Владимира Путина

Порядок, основанный на неписаных и навязанных Америкой правилах, рушится. Но сам Запад упорно отказывается это принимать и скорее погрузит всю планету в хаос, чем останется не у дел. С этого фундаментального тезиса начинает свое выступление Владимир Путин.

«Власть над миром — как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств. Никто, кроме тех кто формулирует эти самые правила, о которых я сказал, не имеет права на самобытное развитие. Все остальные должны быть „причесаны“ под эти самые правила», — сказал глава государства на форуме.

Долгие годы «причесать» пытались и Россию. А когда привычные схемы угнетения перестали работать, в ход пошли совсем другие методы, более радикальные. Поддержанный, спонсированный и срежиссированный Западом кровавый переворот в некогда братской стране, геноцид русского населения в Донбассе и, наконец, прямая угроза безопасности России. Но даже в такой ситуации Москва искала мирное решение.

«Напомню о предложениях России западным партнерам по укреплению доверия и выстраиванию системы коллективной безопасности. В декабре прошлого года их в очередной раз просто отшвырнули в сторону. Но в современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер — как говорится — пожнет бурю», — добавил Владимир Путин.

Запад пожинает «бурю»

Хотя бурю можно было предотвратить. Еще восемь лет назад. Все, что требовалось от коллективного Запада, — уважать свои собственные демократические принципы и международное право.

«В 2014 году зачем надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести выборы досрочно. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Может быть только один ответ — показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть — извините меня, перед дамами прошу извинения, — всем сидеть на попе ровно и не крякать», — объяснил логику президент РФ.

Идеальный шторм в экономике и политике — как итог попыток Запада сохранить гегемонию. Британские премьеры сменяют друг друга, но не риторику — любыми средствами сдержать Россию. Вместо цен за электроэнергию. За океаном то же — один ответ, кто виноват во всем: и в том что бензин дорожает, и в том, что население самой демократической страны мира все меньше верит своему президенту-демократу. Почему-то именно в преддверии выборов в Конгресс действия России особенно угрожают самим основам США.

«Что из России ни исходит — все „происки Кремля“. Но на себя-то посмотрите! Неужели мы такие всемогущие? Бред какой-то. До чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-нибудь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально», — возмутился глава государства.

Мир меняется, но Запад нет

Потерю контроля на Западе предпочитают не замечать и действуют по инерции — игнорируя появление новых центров силы. Хотя даже вчерашние партнеры внезапно начинают перечить. Саудовская Аравия, когда-то один из главных союзников США на Ближнем Востоке, теперь верит больше России и вместе с нашей страной работает над стабильностью энергорынка, сокращая добычу нефти. Вашингтон, по инерции опять же, грозит и трясет возможными последствиями.

«Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Исаевича Солженицына. Еще в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно „длящееся ослепление превосходства“ (это все и происходит до сих пор), которое „поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем“. 1978 год. Ничего не поменялось», — констатировал российский лидер.

Речь Солженицына Путин вспомнил неслучайно. Это язык, на котором привык говорить Запад, слова когда-то диссидента и всегда борца за права человека. 40 лет назад его разочарование в американском образе жизни и мысли вызвало шок, но не заставило элиты задуматься. И современная западная политика — продолжение все той же идеи непогрешимости и надзаконности.

«Взяли Сулеймани убили — иранского генерала. Можно как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства! Убили на территории третьей страны и сказали: да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем?» — поразился Владимир Путин.

Россия предложила альтернативу тупику

Россия предлагает единственно возможную альтернативу — противопоставить диктатуре меньшинства свободу развития каждого. В основе новой модели мироустройства — истинная справедливость — с учетом мнения всех игроков по-настоящему открытая экономика и свободная торговля. Путин предлагает совершенствовать ООН — так, чтобы голос развивающихся стран стал заметнее. А еще создать новые международные финансовые платформы, которые были бы вне политики.

«Это исключит возможность злоупотреблений в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках без доллара и других так называемых резервных валют. Тем более что используя доллар как оружие, Соединенные Штаты (да и Запад в целом) дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе… цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы», — напомнил президент РФ.

Именно в ответ на подобные методы Россия запустила переход к расчетам в национальных валютах. И этот процесс, по прогнозам экспертов, будет только набирать обороты.

«Путин пытается достичь консенсуса с другими значимыми странами, особенно с Индией и Китаем. Потому что они будут иметь очень важную роль в новом миропорядке. Но сразу его не построить. Не будет никакой магии и чудес», — отметил Б. К. Шарма, генерал-майор в отставке, директор Объединенного Института оборонных исследований.

Речь Путина слушал весь мир

Под давлением западные страны добровольно отказываются от собственного суверенитета. Путин говорит: пока еще все решает вашингтонский обком, а от европейцев последовательности не дождаться. Даже когда речь идет о ядерной безопасности всей Евразии, как в случае с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

«Вот я разговаривал, уже пару месяцев прошло, с одним из западных лидеров. Говорю: „Что надо сделать?“. Он говорит: „Уберите тяжелое оружие с Запорожской атомной электростанции“. Я говорю: „Согласен, мы уже сделали это, там нет никакого тяжелого оружия“ Отвечает: „Да? Ну другое уберите“. Чушь какая-то, понимаете? Вот вы смеетесь, это смешно. Но на самом деле это почти дословно», — сообщил Владимир Путин.

Разговор Владимира Путина с членами «Валдайского клуба» слушал весь мир. Речь Путина — по-настоящему программная. И нацелена она далеко не только на Запад, но еще на Азию, Ближний Восток, Африку.

После гегемонии миру нужна новая система. И Путин призывает строить ее вместе, в том числе и Запад. Только так можно будет избежать ошибок прошлого и, пожалуй, впервые в истории добиться честного и справедливого устройства глобальной политики.