Реакция учителей чуть не стоила жизни школьнику в Свердловской области

После происшествия во всех школах Асбеста провели ликбез по безопасности — как действовать и куда звонить в экстренных случаях.

И сейчас мы возвращаемся к одной из главных тем выпуска. Происшествию в Свердловской области, где ребенок получил серьезную травму в школе. А учителя не стали вызывать скорую, не желая поднимать шумиху. Сейчас уже понятно, что это чуть не стоило жизни мальчику. Александр Шпак — о странных педагогических страхах и их последствиях.

Гоша до мельчайших деталей помнит день, который едва не стал последним в его жизни.

«Мы пошли в столовую. Я все быстро скушал, пошел, отпросился у учительницы вниз, решил прокатиться по лестнице и упал. Я просто… просто потерял сознание», — рассказал пострадавший Гоша Брусницын.

Несмотря на то, что мальчика нашли на лестнице без сознания, вызывать скорую учитель почему-то не стал.

«Учительница оценила состояние ребенка. Он шел, разговаривал, и она посчитала, что нужно сначала проинформировать родителей», — сказала директор школы № 16 Елена Четверикова.

Гошу забрала домой бабушка. К тому времени он уже был в сознании и на самочувствие не жаловался. Вечером ему стало хуже. А дальше — реанимация, трепанация черепа и шрам на полголовы. Тяжелая операция прошла успешно, но Гоше предстоит длительное восстановление.

«Психика стала немножко хуже. Психа побольше, слез побольше, по любому поводу плачем», — рассказала бабушка мальчика Марина Брусницына.

После несчастного случая его поведение изменилось. Медики считают, что это могут быть последствия травмы.

«В качестве последствий черепно-мозговой травмы могут быть различные последствия. Это как и снижение когнитивных способностей, так и какие-то проявления агрессии, эмоциональная лабильность, то есть там очень обширная картинка может быть», — пояснила врач анестезиолог-реаниматолог Мария Савелова.

Бабушка винит в произошедшем учителей. Во-первых — недоглядели. А во-вторых — не вызвали скорую, хотя по закону были обязаны.

«В первую очередь — это первая помощь. Второе — это вызов специалистов скорой медицинской помощи. Они этому обучены, если не обучены, то должны быть обучены», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

После происшествия во всех школах Асбеста провели ликбез по безопасности — как действовать и куда звонить в экстренных случаях. Их в последнее время стало слишком много. Девятилетний Кирилл упал во время урока физкультуры. Получил ушиб грудной клетки и позвоночника.

«У меня где-то на пять, на шесть секунд остановилось дыхание. Потом учительница сказала — иди вот, присядь на скамейку», — рассказал Кирилл.

И опять скорую никто не вызвал. В итоге родители узнали о травме вечером, когда школьник сам пожаловался на сильную боль в спине.

«Ну, конечно, учителя не хотят поднимать шум, они боятся за рабочее место, боятся то, как отреагируют родители. Родители могут пожаловаться в РАЙОНО, когда родители жалуются в РАЙОНО, то первым страдает не педагог, если он виноват, допустим, в какой-либо ситуации, а, прежде всего, директор и завуч. Вот. Поэтому они боятся, чтобы еще с директором какой-то истории не случилось. Вплоть, чтобы не уволили и директора, ну, в общем, чтобы там не было проблем», — пояснила бывший учитель начальной школы Валерия Тихонова.

«Если тот, кто рядом находился из сотрудников школы, не вызвал ни медицинского работника, ни позвонил в скорую помощь, то здесь возможно, к сожалению, уголовная ответственность», — сказала юрист Ирина Граценко.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга считают, что каждый в школе должен заниматься своим делом, — тогда и проблем не будет. Учитель — отвечает за знания учеников, а школьный фельдшер — за их здоровье.

«Вы знаете, у меня у самого трое детей. Я считаю, что каждый должен выполнять свои обязанности. Врач, соответственно, у него медицинские есть возможно навыки, но у него нет образования, он не все знает. Здесь необходимо, чтобы врач непосредственно, в срочном порядке, в оперативном, вызывал медицинского специалиста. И, соответственно, медицинский специалист принимал не месте, который находится в каждой школе, вызвать ему скорую или он своими силами справится», — считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Однако до сих пор в законе об образовании нет строгой нормы: наличие медпунктов в школах не обязательно, а рекомендовано. В большинстве учреждений, где все же есть медкабинет, врачи работают не полный день, а лишь появляются периодически. Так было и в случае с Гошей Брусницыным.

«Как бы сделать, заявление подать за халатное отношение? Но надо все видеть, что там на камерах. От этого и будем отталкиваться», — говорит Марина Брусницына.

К делу уже подключилась прокуратура. Школу ждет проверка. А Гошу Брусницына — день рождения с таблетками вместо конфет.