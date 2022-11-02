Депутат Таймазов посетил Донбасс с гуманитарной миссией

Депутат Госдумы Артур Таймазов приехал в Донбасс с гуманитарной миссией. Он привез военнослужащим батальона «Алания» не только товары первой необходимости, но и передал письма для солдат.

Артура Таймазова встретили тепло, с улыбками и сердечными рукопожатиями. Российский парламентарий пообщался с солдатами, а на их слова благодарности скромно отметил, что привез «мелочи», но надеется, что они помогут.

«Я приехал сюда в первую очередь проведать военнослужащих земляков, наших друзей. Хочу вам сказать огромное спасибо. Надеюсь, вот эти мелочи — вещи, которые мы сегодня привезли, как-то обезопасят вас, и на самом деле пожелаю, чтобы Святой Георгий всем помогал», — сказал Артур Таймазов на встрече с военнослужащими.

Однако депутат действительно скромничает, называя привезенную помощь «мелочами». Таймазов доставил полторы тысячи комплектов термобелья, столь необходимого с приходом зимнего сезона, а также печки, квадрокоптеры, бензиновые электрогенераторы и продукты питания. Безусловно, сентиментальной нотой для солдат стали письма от родных.

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