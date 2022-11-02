Виновник смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве задержан

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 313

Прокуратура Москвы сообщила о задержании виновника смертельного ДТП на улице 1905 года

Виновник смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве задержан

Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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В страшной аварии погибли водитель и пассажирка такси.

Предполагаемый виновник смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве задержан. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Уточняется, что задержанный — 27-летний мужчина, который управлял грузовым автомобилем Volvo, на большой скорости протаранившем такси с находившимся там людьми. Водитель легковушки — 30-летний мужчина — и его 34-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель грузовика после совершения смертельного ДТП скрылся с места происшествия.

По данным ТАСС, предполагаемый виновник страшной аварии является гражданином Белоруссии, за которым числится около 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что таксист остановился на специальной разметке перед автобусом и дождался пассажирки. Через три секунды после того, как женщина села в автомобиль, в него на огромной скорости врезался грузовик. Он протащил машину на несколько метров вперед, в результате чего она оказалась смята между автобусом и грузовиком.

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Виновник смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве задержан

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